Continua el éxito de los cursos y talleres dictados en el Espacio Crear

29 mayo, 2026 0

Desde la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, a cargo de Damián Almeira, continúan desarrollando con gran éxito los distintos cursos y talleres gratuitos que se llevan adelante en el Espacio Crear, una propuesta pensada para promover el aprendizaje, la inclusión, la formación para emprendedores y la participación comunitaria.

Las actividades cuentan con una importante convocatoria de vecinos de distintas edades, registrándose en algunos talleres más de 30 concurrentes por turno, lo que derivó en distribuirlos en diferentes horarios a la mañana y a la tarde, lo que refleja el interés y el compromiso de la comunidad con cada una de las propuestas, tanto en Tres Arroyos como el recientemente inaugurado Espacio Crear de Micaela Cascallares.

Entre las actividades que actualmente se desarrollan se encuentran los talleres de cerámica, elaboración de velas y sahumerios, barbería, porcelana fría, crochet, costura, tapicería, educación física, yoga, apoyo escolar, inglés, caminata, entre otras alternativas recreativas, formativas y de bienestar personal.

Desde el área destacaron la importancia de generar espacios accesibles y gratuitos que permitan brindar herramientas, promover vínculos y acompañar el desarrollo personal y comunitario.

Asimismo, se invita a toda la comunidad a seguir las redes sociales oficiales de la Dirección de Acción Social en Facebook e Instagram, donde se comparte el desarrollo de cada actividad y se brinda información actualizada sobre cursos, talleres y nuevas propuestas, también pueden acercarse personalmente por Pedro N. Carrera N°920.

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