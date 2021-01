Continúa el reclamo de transportistas en ruta 3 y 228

30 enero, 2021 Leido: 57

La huelga de transportistas autoconvocados continúa firme en Ruta 3 y 228. Luego de diálogos y negociaciones, algunos sectores indicarían que hasta el 2 o 4 de febrero no habrá novedades de un acuerdo.



Por lo que se observa en las inmediaciones de la ruta, no hay mucho tránsito de camiones. Se han acordado ciertas cuestiones, como permitir el paso a aquellos camiones que trasportan mercaderías, pero los que trasportan cereal no, y otros se detienen un momento para acompañar el reclamo y continúan su camino.

Según pudieron informar a LU24, tienen esperanza de que se pueda solucionar la semana que viene.

Volver