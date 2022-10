Continúa la actividad oficial de Bochas Master por parejas

Se jugó una nueva fecha del Torneo oficial de bochas por tríos de primera categoría que se desarrolla en dos zonas de 4, con estos resultados:

Zona A Sociedad Española como visitante le ganó a Echegoyen 15 a 2 y Club de Pelota venció a Huracán B 15 a 6. Posiciones: Sociedad Española y Club de Pelota 4, Huracán B 3, Echegoyen 1.

Zona B Huracán A de local venció a Estudiantes 15 a 3 y Oriente derrotó a Claromecó 15 a 5. Posiciones: Huracán A 5, Oriente 4, Claromecó 3, Estudiantes 0.

Hoy juegan por la tercera fecha del torneo de parejas de mayores de 60 años Master. Club de Pelota vs Echegoyen, Oriente vs Sociedad Española y Estudiantes vs Huracán.

