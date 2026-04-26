Continúa la alerta amarilla por viento para Tres Arroyos

26 abril, 2026 184

El Servicio Meteorológico Nacional indica en un informe publicado en la tarde del domingo, que continuará la alerta amarilla por viento en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires este lunes. La diferencia que marca el organismo es que la alerta naranja para las localidades de la costa bonaerense se limitarán a la zona lindera a la bahía de Samborombón y municipios de La Costa.

La situación en el distrito

LU 24 hizo un relevamiento con los delegados de las localidades costeras de nuestro distrito: Reta, Orense y Claromecó, para tener contacto directo y de primera mano, sobre la situación de alerta pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional.

Reta

Diego Zyncenko, desde Reta sostuvo que “el mar está sobre los balnearios prácticamente, muy arriba, y hubo voladura de un techo que impactó sobre otra vivienda, ramas y algún árbol caído. También debimos asistir a una camioneta que erró por la poca visibilidad y debimos sacarla de un médano. Trabajaron además empleados de CELTA por cortes de energía”.

Sobre cómo se espera que siga el temporal, Zyncenko expresó que “siendo las 20:30 aún llueve y, según el pronóstico, hasta 21:30 continuaremos con este fuerte viento. Hay muchas ramas en la calle, mucho trabajo para mañana desde temprano para la delegación”.

Orense

Por su parte, Julián Pérez, delegado de Orense, contó que recorrió el Balneario junto al subdelegado, y manifestó que “llovió menos que en el pueblo, donde fueron alrededor de 70 mm., pero hubo mucho viento, sin mayores consecuencias que las habituales en este tipo de meteoros”

Luego, dio detalles sobre las consecuencias y la labor de diferentes actores de la localidad: “hubo una voladura de un alero, caídas de ramas. La cooperativa eléctrica trabajó en medio del temporal para resolver problemas de servicio, personal municipal estuvo desobstruyendo desagües y bomberos ayudando con filtraciones de agua en algún que otro domicilio”.

Claromecó

LU 24 también contactó de manera privada a Nicolás Felipe, quien se encontraba trabajando en una emergencia, lo que le impidió salir al aire, e indicó que en Claromecó se produjeron los anegamientos que suceden cada vez que hay un temporal; sumado a la caída de un toldo en un comercio, y de ramas, postes y prolongados cortes de luz. Asimismo, se tomó conocimiento que fueron suspendidas las clases en la Secundaria 10 y la Primaria 11 durante la jornada de este lunes.

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