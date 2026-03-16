(video) Continúa la Alerta Naranja por tormentas
De acuerdo al sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, la zona aledaña y el distrito de Tres Arroyos será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.
Estas tormentas podrán estar acompañadas por: Lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que podrían ser superados de forma puntual en algunos sectores.
Recomendaciones:
Seguir las indicaciones de las autoridades locales. Mantener la calma es fundamental.
Evitar salir si no es necesario.
Permanecer en lugares cerrados como viviendas, escuelas o edificios públicos.
Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.
Cargar los celulares y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía. En Tres Arroyos, comunicarse al 147.
Fuente: Canales Meteo3Arroyos y Leonardo De Benedictis -Clima y Pronóstico – WhatsApp