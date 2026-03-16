(video) Continúa la Alerta Naranja por tormentas

16 marzo, 2026 1.190

De acuerdo al sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, la zona aledaña y el distrito de Tres Arroyos será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Estas tormentas podrán estar acompañadas por: Lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que podrían ser superados de forma puntual en algunos sectores.

Recomendaciones:

Seguir las indicaciones de las autoridades locales. Mantener la calma es fundamental.

Evitar salir si no es necesario.

Permanecer en lugares cerrados como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía. En Tres Arroyos, comunicarse al 147.

Fuente: Canales Meteo3Arroyos y Leonardo De Benedictis -Clima y Pronóstico – WhatsApp

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