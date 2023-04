Continúa la búsqueda de Ivana Jimena Galván

13 abril, 2023

La Policía de Tres Arroyos continúa con la búsqueda de Ivana Jimena Galván, de 35 años de edad, quien se retiró de la pensión de calle Tacuarí N° 1370 el pasado 10 abril para cursar estudios secundarios en calle Necochea N° 360 de esta ciudad, no regresando al momento.

Desde la Comisaría Primera se solicita colaboración a la comunidad para dar con el paradero de la mujer que es de contextura física mediana, 1.60 mts de estatura, pelo ondulado de color negro, ojos marrones, tez trigueña, de unos 85 kilos de peso, con tatuajes en antebrazo y manos, no posee cicatrices. Vestía pantalón negro y buzo de plush verde.

Se moviliza en bicicleta tipo playera rodado 26 de color verde oscuro. Se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Padece retraso madurativo y trastorno de bipolaridad.

Al momento de su ausencia no contaba con documentación personal y se desconoce si poseía dinero.

Ante cualquier información comunicarse a los teléfonos de la seccional policial a los abonados 02983- 423333 / 2983-15603495 o a la central de emergencias 911.

Volver