Continúa la búsqueda de la guitarra robada al Dr. Luciano Matta

13 abril, 2021 Leido: 58

El Dr. Luciano Matta fue víctima de un robo en su casa, a principios de abril, y continúa a la búsqueda de la guitarra que le llevaron, entre otras pertenencias.

En diálogo con LU 24 contó que “alguien entró por una ventana trasera de mi casa y se llevó algunas cosas, entre ellas mi guitarra que es lo que más me interesa ya que era como mi compañera”.

Asimismo, dio a conocer que la Policía analizó imágenes de una cámara del sector y agradeció al personal de la fuerza y a la Sub DDI. “Quedó todo en investigación. Me llamaron un día que habían encontrado algo, un perfume y un vino, pero la guitarra no apareció”, indicó. De su vivienda también se llevaron un televisor y una tablet.

Tras el hecho, por redes sociales, se ofreció recompensa “por si aparecía la guitarra eléctrica tipo Jazz de color madera marca Cort modelo Yorktown. Es como si fuera vintage, muy particular”, describió. En tanto, el amplificador es marca Blackstar.

Recordó que “ingresaron por una ventana de plástico, que levantaron. Fue todo medio rápido, me fui cinco y media y a las seis entraron”.

“Ya me estaba un poco olvidando de la guitarra porque pasaron varios días, si alguien sabe algo que lo comunique”, expresó al hacer hincapié en el valor afectivo que tiene ya que cuando retornaba de trabajar en el Hospital y quería desestresarse “agarraba la guitarra”.

Segunda ola de Covid-19: “hay gente más joven internada”

El Dr. Matta está trabajando en sala Covid del Hospital Pirovano y solicitó que” la gente trate de cuidarse, de tomar todas las precauciones necesarias, usar barbijo, alcohol en gel, lavarse bien las manos y evitar las reuniones de muchas personas”.

Informó que “tenemos 12 pacientes internados, gente de diferentes edades, más jóvenes, de 31, 35, 42, 50 años, eso en la primera ola no se veía”. Con la experiencia de un año de pandemia, sostuvo que “todos los pacientes empiezan igual, con síntomas respiratorios y hacen neumonías bilaterales con infiltrados bilaterales que genera la falta de aire. Son las complicaciones que generalmente aparecen entre el séptimo y décimo día del inicio de síntomas. Por ahí puede estar relacionada con alguna variación de la cepa”.

Finalmente, dijo que “no hay que tener miedo porque al sistema inmune lo paraliza, si estar precavido, comer y dormir bien, reírse bastante y tomar las precauciones”.

