Continúa la campaña para mejorar el cuartel de Bomberos de Bellocq

5 agosto, 2021 Leido: 68

Los Bomberos de San Francisco de Bellocq adquirieron hace un tiempo autobomba pero ahora necesitan acondicionar el cuartel para poder guardarla. En este sentido el tesorero de la Asociación de Bomberos, Gerardo Chedrese, dijo a LU 24 que iniciaron una campaña para recaudar fondos y se logró reunir $1.150.000.



“Si bien el subsidio que nos entregan es importante, todo sirve para comprar equipamientos, pero no podes utilizarlos en si en las instalaciones, entonces nosotros hace unos meses atrás salimos con una campaña pidiendo dinero y tuvimos una muy buena repercusión, llevamos $1.150.000, la intensión era refrescar un poco la memoria y agradecer a la gente que ha ido colaborando, a los vecinos, a la gente de la zona, agricultores, tenemos valores importantes, hubo un productor agropecuario que donó $325.000 y un señor, que no sabemos quién es, donó $300, tenemos estos extremos, pero lo que más nos reconfronta es la actitud de la persona porque seguramente era lo que podía poner”, expresó.

A su vez aclaró que todavía están las cuentas abiertas, “ya fijamos el precio de la obra y de todas las chapas del techo”. “Nosotros tenemos todo lo que era propiedad de la cooperativa ‘La Victoria’, fue comprado por un grupo de productores agropecuarios y lo donaron a los bomberos. Nosotros logramos hacer la escritura, después de varias idas y vueltas, así que tenemos la propiedad de toda la superficie, que es muy grande de 50 por 30 metros”.

“Después del techo, falta el cielorraso y las instalaciones, como es la parte de cocina, el fogón, la parte donde se da las clases que necesitamos tenerlo en condiciones, por supuesto seguimos trabajando, en esta oportunidad a la Municipalidad no le pedimos nada porque entendemos que tienen otras urgencias”, agregó.

