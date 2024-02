Continúa la muestra “Ser Nosotros” en el Mulazzi

8 febrero, 2024

La artista plástica Agustina Ortiz, en los estudios de LU 24, promocionó la muestra que junto a Hugo Costanzo, bajo el nombre “Ser Nosotros”, se habilitó en el Museo Mulazzi, el pasado sábado.

“Es una muestra que habla de la autenticidad de cada uno, en el caso de Hugo es la figura humana, y en el mío, los caballos”.

Afirmó que “costó mucho armar la muestra, es la segunda que realizamos, la anterior fue en Claromecó; son trabajos muy diferentes, las figuras humanas tienen mucha fuerza, mucha información escondida, y respecto a mi trabajo, es muy minucioso, yo no empiezo una obra antes de terminar otra, soy muy detallista; hay imágenes costumbristas que llegan a la gente, y en el caso de Hugo, es más el sentido metafórico de la obra”

El horario para poder visitar “Ser Nosotros” es el del Museo Mulazzi, de 7 a 14 y de 16 a 20, horario de verano, y en marzo abrirá los sábados de 16 a 20.

El Museo del Juguete

Agustina Ortiz también es la creadora del Museo del Juguete, y dijo que “en este momento se encuentra en modo stand by por el verano, pero seguimos convocando a la población para que pueda donar juguetes y hay un montón de proyectos como el armado de una sala de juegos, como sapo, taba, entre otros juegos locales. Hay muestras programadas con gente que no es de la ciudad.

