Continúa la ola de calor en casi todo el país con temperaturas cercanas a 40°C

31 enero, 2024

La ola de calor golpea desde hace días a gran parte del país y, lejos de cesar, las temperaturas extremas continuarán durante este miércoles con máximas cercanas a los 40 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió diferentes alertas para CABA y otras 19 provincias. Tres Arroyos continúa con nivel rojo.

Durante la jornada del martes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una máxima que superó los 30 grados. Ahora, se espera que el termómetro llegue hasta los 37 grados, mientras que el jueves se prevé que toque los 38. Por esto mismo, rige una alerta amarilla sobre todo el territorio metropolitano, es decir que las temperaturas podrían llegar a ser peligrosas sobre todo para grupos de riesgo.

El mismo nivel de advertencia se extiende sobre gran parte de los municipios del interior bonaerense, por lo que distritos como La Costa y Mar del Plata registrarán temperaturas que se espera que superen los 34 grados.

Sin embargo, en algunos partidos de la provincia, el calor será aún más sofocante, puesto que rigen otros dos niveles de alerta: naranja y roja. En ese sentido, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Saavedra, Coronel Suárez y Tornquist pueden llegar a experimentar temperaturas que tengan un efecto moderado a alto en la salud.

Por otro lado, en Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Monte Hermoso y parte de Coronel Dorrego y Bahía Blanca se pronostican valores térmicos por encima de los 40 grados.

Por su parte, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja, Tucumán y gran parte de Misiones también se encuentran bajo una alerta amarilla, puesto que se prevén máximas que rondarán entre los 35 y los 41 grados.

En simultáneo, rige una advertencia naranja sobre casi la totalidad de Catamarca y una de nivel amarillo para gran parte del territorio salteño, a excepción de los municipios de General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria que se encuentran bajo alerta naranja.

La región de Cuyo, incluyendo parte de la provincia de La Pampa, Neuquén y Río Negro será la zona más perjudicada, puesto que se encuentra activa una alerta roja por calor extremo para este miércoles. Esta advertencia se extiende por todo el territorio de Mendoza, gran parte de San Juan y San Luis, el centro norte de Neuquén, el norte de Río Negro y el oeste de La Pampa.

De igual forma, esas no son las únicas advertencias que rigen en esas provincias, debido a que el resto del territorio pampeano se encuentra bajo una alerta naranja. El mismo nivel de alerta rige para el partido puntano Gobernador Dupuy, mientras que los distritos de Coronel Pringles, Chacabuco, Junín, General Pedernera, Libertador General San Martín y Ayacucho experimentarán temperaturas que podrían llegar a tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas.

En San Juan, se replicará una situación similar, ya que la Cordillera de Iglesia y las precordilleras de Jáchal, Coronel Felipe Varela y General Lamadrid, al igual que la zona baja de Jáchal están bajo el nivel amarillo de advertencia.

Por otro lado, los municipios neuquinos de Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lácar, así como los distritos rionegrinos de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy y Veinticinco de Mayo se encuentran bajo alerta naranja.

Cómo cuidarse de las altas temperaturas en medio de la ola de calor

Para no sufrir un golpe de calor, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas; ingerir frutas y verduras; permanecer en lugares ventilados; utilizar ropa ligera; y evitar las comidas abundantes.

Además, aconsejan seguir el estado de aquellas personas que se encuentren dentro de algún grupo de riesgo, tales como niños, personas con alguna enfermedad preexistente o adultos mayores de 65 años.

En el caso de que presenten sed intensa y sequedad en la boca; una temperatura mayor a 39 grados, sudoración excesiva, piel seca, agotamiento y desmayos es necesario solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco e intentar refrescarla.

Otro de los síntomas que se deben tener en cuenta son mareos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, entre otros.

