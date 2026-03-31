Continúan abiertas las inscripciones al Curso de Mandatario Automotor en la Cámara Económica

31 marzo, 2026 0

La Cámara Económica de Tres Arroyos recordó que continúa abierta la inscripción al Curso de Mandatario Nacional del Automotor, una capacitación que comenzó el pasado 28 de marzo, pero a la que todavía pueden sumarse nuevos alumnos. El plazo de inscripción se extenderá hasta fines de abril, por lo que quienes estén interesados aún están a tiempo de incorporarse.

Se trata de una propuesta de formación con matrícula nacional que permite acceder a una salida laboral concreta, ya que al finalizar y aprobar el curso se obtiene la habilitación oficial para ejercer como Mandatario Nacional del Automotor, pudiendo gestionar trámites registrales, trabajar de manera independiente y desempeñarse como auxiliar de la justicia en todo el país.

La capacitación se dicta de manera presencial en la sede de la Cámara Económica, en Av. Moreno 467, y está destinada a personas de Tres Arroyos y toda la región que quieran invertir en su formación y ampliar sus oportunidades laborales.

El curso es coordinado por Graciela Sabarotz y está a cargo de la docente Inés Napolitano, profesional con experiencia en la formación de mandatarios del automotor.

Desde la institución también destacaron que quienes se inscriban podrán acceder a un 20% de descuento abonando de contado, lo que representa una buena oportunidad para quienes decidan sumarse durante este período.

Desde la Cámara Económica remarcaron que esta capacitación representa una herramienta concreta para quienes buscan una nueva alternativa laboral o sumar conocimientos en un área con permanente demanda.

Las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse comunicándose al 2983-619445.

Todavía estás a tiempo de sumarte y capacitarte para una nueva oportunidad laboral.

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