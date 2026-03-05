Continúan abiertas las inscripciones para los diferentes cursos del Centro de Formación laboral
Se informa que en el Convenio CGT Regional Tres Arroyos- Centro de Formación Laboral N.º 401 de nuestra ciudad, se encuentra abierta la inscripción de los cursos planificados para este 2026, los mismos buscan capacitar a los alumnos en diferentes familias profesionales para ayudar en la inserción laboral.
Entre los que aun cuentan con cupos están:
*Petisero/a
*operario Apícola
*Mozo básico
*Armador/a Y Montador/a De Paneles Y Cielorrasos De Placas De Roca De Yeso
* Operador en Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas
* Operador en Elaboración de Conservas cárnicas, Chacinados y Salazones
* Programador
*Realizadora/or De Piezas Gráficas/Audiovisuales Para Redes Sociales
* Administración Y Conducción De RRHH
* Relaciones Públicas
*Auxiliar De Protocolo Y Ceremonial
*Diseño Proyectual
* Operador de Pala Cargadora
Los cursos dictados son gratuitos y al finalizar se entrega un Certificado Oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Inscripciones y consultas: Betolaza 317, teléfono 430157. https://cfl401tsas.online/