Continúan las tareas de fumigación en el distrito (videos)

26 marzo, 2024

Desde la municipalidad de Tres Arroyos continúan con la tarea de fumigación en todo el distrito, debido a la presencia de mosquitos desde el comienzo del mes de marzo y fines de febrero.

La fumigación se realizó en la zona del Centro Municipal de Salud, en Santa Teresita, barrio Ruta 3 Sur, zona plaza España y Plaza Malvinas.

Se hace de manera terrestre, que es la forma recomendada para no afectar la salud de los vecinos, los espejos de agua y tanques de agua. Además, la pulverización aérea es en forma de gota, y no de nube como la que se está realizando, por lo tanto, llega a menos espacios.

Cabe destacar que la fumigación no es una tarea preventiva, ya que no mata las larvas, solo al mosquito adulto, por lo que recomiendan y precisan continuar con las medidas adecuadas para que no se desarrollen como descacharrar, mantener el pasto corto y tapar o voltear objetos que puedan acumular agua entre otros.

