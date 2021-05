Continúan los controles en accesos a San Cayetano

Tal como se vienen llevando a cabo, y teniendo como premisas el respeto a la restricción de circulación y la prevención contra la propagación del Covid, se continuarán realizando operativos de control en ciertos accesos a San Cayetano.



De acuerdo al DNU firmado por el presidente de la Nación, en aquellos distritos de alto riesgo o alarma epidemiológica, la circulación está restringida entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, salvo las personas cuya actividad sea considerada esencial.

En San Cayetano, desde el pasado 19 de mayo y gracias a los cuidados que han tenido como sociedad, se encuentran en fase 4, con actividades permitidas y restricciones propias para esta instancia.

En un contexto complicado en cuanto al aumento de casos positivos de Covid, todos deberán seguir colaborando para tratar que el virus no se propague entre la población. Es sabido el esfuerzo que día a día están haciendo, es por ello que en esta oportunidad desde el municipio solicitan que traten de no salir del Distrito si no es por una causa de fuerza mayor.

“Con el esfuerzo de todos los sancayetanenses logramos mantenernos en fase 4; actuando con responsabilidad social tendremos más posibilidades de sostenernos en dicho estado”, se indicó desde la comuna.

