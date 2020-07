Continuarán los operativos de tránsito y el control de uso de barbijos

30 julio, 2020

El Secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, anticipó que continuarán efectuándose los operativos de saturación de control de tránsito y documentación que se iniciaron ayer de manera diario y en diferentes puntos de Tres Arroyos. Aseguró que se concretaron inspecciones y se labraron actas en comercios de la ciudad por permitir el ingreso de personas sin barbijo.

“Comenzamos a tener una circulación bastante fuerte en la ciudad y había que reiniciar operativos de tránsito y control de documentación y seguridad. Es un trabajo conjunto con la Policía Comunal, Tránsito y la Patrulla Urbana y ayer comenzamos con operativos que serán dinámicos de saturación, estarán coordinados en función de organizar nuevamente el tránsito y tener presencia, porque este relajamiento nos estaba trayendo dolores de cabeza y estaban sucediendo muchos accidente. Se harán diariamente y en distintos lugares. En rutas y ciudad. Lo mismo en cuanto a los horarios”, puntualizó. Agregó al respecto, que en la actualidad se consulta sobre tarjeta verde, seguro y demás, “porque la VTV estuvo bastante tiempo sin trabajar”.

Consideró el problema del Parque Cabañas que este “mutó a otro lugar luego del fuerte operativo realizado tiempo atrás. Se trasladó hacia el otro sector de la feria y la idea no es que se vayan a otro lado sino, que no estén”.

Por otro parte, remarcó que al dia de ayer se infraccionaron 4 comercios de al ciudad. “El acta dice que la sanción la define el Juzgado de Faltas. Se detectó gente sin el barbijo correspondiente y había quedado muy claro que el negocio era responsable de hacer cumplir esto. Sabemos que es difícil decirle a la gente que tengan responsabilidad individual. Estamos diciendo constantemente esto. No queremos que esto se relaje y es lo que veníamos viendo”.

