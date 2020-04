Contra el coronavirus: Santillán propone que los policías trabajen en sus propios distritos y no se desplacen

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, doctor Marcelo Santillán, recordó que no hay casos confirmados ni sospechosos de coronavirus en su distrito, y para mantenerse en esa condición cuanto sea posible, tomó una serie de medidas que incluyen la cuarentena controlada para los que trabajan fuera de la ciudad pero retornan a ella para residir, como por ejemplo policías y camioneros.



“Va a llegar a todos lados, nadie puede prometer otra cosa, lo que hacemos es trabajar fuertemente para que sea lo más tarde posible y que toda la población esté preparada. Venimos logrando a nivel país el objetivo, y cada uno pone lo suyo para contener esta pandemia”, dijo Santillán.

Respecto de la situación de quienes trabajan fuera de Chaves, y que generó alguna controversia en la jornada de hoy con policías, el jefe comunal vecino aseguró que “nosotros dictamos un decreto el viernes pasado, acordado y trabajado en conjunto con el intendente de Laprida porque los dos tenemos situaciones parecidas, no sólo con policías sino también con camioneros y otros trabajadores que vienen de zonas donde hay casos positivos de coronavirus. Entonces la precaución que tomamos es que esas personas, cuando vuelvan a nuestro distrito, tiene que tomar ciertas medidas al ingresar a su casa, como desinfectar el calzado si tiene hijos menores, y que no salga a hacer mandados, es decir que no vuelva a salir de su casa hasta regresar a trabajar. También les pedimos que nos informen de su situación a las autoridades para poder hacerles el seguimiento, por si tienen algún síntoma, para protegerlos a ellos y si se confirmara algún caso, poder seguir la ruta del virus. Pero no se trata de una cuarentena de 14 días, de hecho es flexible porque en lugar de quedarse en su casa como dice el presidente, salen a trabajar. Creemos que es razonable lo que estamos pidiendo”, puntualizó Santillán.

En este aspecto, advirtió que pueden darse situaciones particulares que hay que resolver, como la de los policías chavenses que trabajan fuera de esa jurisdicción, entre otras. “Si una persona viene de un lugar donde circula el virus y su compañera o compañero trabaja en un geriátrico, hay que tomar medidas. La gente quiere saber cuándo se va a terminar todo esto, y no lo sabemos” sostuvo. Y también hizo hincapié en la situación de los uniformados que cumplieron funciones en el Operativo Sol, luego fueron a trabajar al Conurbano y posteriormente retornaron a sus lugares de origen, donde están cumpliendo con la cuarentena obligatoria de 14 días. “En el caso de los chavenses sí le pedimos al gobernador Kicillof que no los vuelva a destinar a otros distritos, porque es muy difícil movilizarse, andan a dedo, entiendo que esto habría que evitarlo. Y tendríamos que trabajar también para que los policías cumplan funciones, en lo posible, en sus lugares de origen mientras siga esta pandemia, porque tampoco es lógico que circulen por la ruta yendo de un distrito a otro aunque queden cerca”, sostuvo.

Finalmente, respecto del vínculo con la oposición en esta lucha contra el coronavirus, Santillán admitió que “pueden existir rispideces pero en general contamos con la colaboración de la oposición y de todos los vecinos. Por lo menos no vemos que se manifiesten en contra de las medidas que hemos tomado, como el cierre de 16 de los 18 accesos a la localidad y el fuerte control de los dos que quedaron liberados. Por ahí podemos tener la reacción de algún vecino pero la mayoría ha tomado conciencia. Si se toman las medidas de distanciamiento social y de higiene no tenemos porqué contagiarnos; hay que tomarlo con responsabilidad, y le pedimos a la gente de Chaves que piense que estas medidas son para beneficio de todos”.

