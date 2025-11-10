Controlar la circulación de motos es un tema en la agenda del Concejo Deliberante (audio)

La Avenida Libertad, pasando el Monumento al Payador, se ha convertido en el escenario de un show de ruidos, velocidad, “willys”, zigzag, con motos sin patentes, ni luces, y conductores sin casco.

Muchos vecinos han expresado malestar y preocupación respecto de esta costumbre sin límites, ensordecedora, que hace unas semanas tiene un proyecto de ordenanza siendo analizado en la comisión de legislación, tras la propuesta de la Secretaría de Seguridad de contemplar el secuestro de las motos que no tengan sus escapes originales.

Facundo Elgart, concejal reelecto por el peronismo, en diálogo con LU24, aseguró que el proyecto “es una buena herramienta para poner un freno, una advertencia. No sólo porque genere molestias sino también para proteger al que va en la moto que pone en riesgo su vida y la de otros”.

Afirmó, además, que los bloques “lo ven con buenos ojos, aunque hay un punto de controversia: el juez de faltas podría dar una orden de allanamiento, cosa que a algunos concejales les genera dudas”.

Al estar aún en comisión, Elgart aclaró que “todo se va a hablar, debatir, para llegar a una solución, porque esto es invivible, no tenemos el Parque como antes, para la familia, el mate, la parrilla”.

Con optimismo porque el proceso resulte exitoso y la ordenanza sea aprobada, especificó que la misma está “amparada en la ley de salubridad pública y ya tiene jurisprudencia en ciudades como Tandil, donde también ocurren estas cosas”.

