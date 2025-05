Controles de seguridad en las localidades: operativo en Copetonas para mejorar la circulación y prevenir riesgos

En el marco de las acciones de prevención y control que lleva adelante el Municipio de Tres Arroyos, esta semana se realizaron operativos de seguridad vial en la localidad de Copetonas, en coordinación con distintas fuerzas de seguridad y áreas municipales.

“Estamos fortaleciendo la prevención, trabajamos para que todos podamos vivir mejor, sin ruidos molestos, vamos construyendo calidad de vida y confianza con los vecinos a través del trabajo diario”. Expresó Juan Apolonio, secretario de Seguridad.

El objetivo de estos controles es claro: mejorar la calidad de vida de los vecinos, garantizando un tránsito más ordenado y seguro. Durante el operativo, se procedió al secuestro de vehículos que no cumplían con la ordenanza vigente, ya sea por ruidos molestos, falta de elementos de seguridad, ausencia de documentación o por no utilizar casco.

Este es un trabajo sostenido que se viene realizando tanto en la ciudad cabecera como en las localidades, con la colaboración activa de la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito y las fuerzas policiales.

Desde el Municipio se destaca que la seguridad vial no es solo una cuestión de control, sino de cuidado mutuo. Cumplir con las normas, circular con responsabilidad y respetarnos entre vecinos son pilares fundamentales para construir una ciudad mejor.

Los controles continuarán en distintos puntos del distrito, siempre con la mirada puesta en prevenir accidentes y proteger a todos los actores del tránsito.

