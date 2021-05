Controles de tránsito en los ingresos a San Cayetano

La Municipalidad de San Cayetano, informó que a raíz de las últimas medidas adoptadas en todo el país, entre ellas la restricción de circulación entre determinada hora de acuerdo a la situación epidemiológica de cada Distrito, desde ayer sábado se realizan controles de tránsito en ingresos a la ciudad.



Aquellas personas que no tengan domicilio en San Cayetano y sus justificaciones para ingresar no se condicen con el desempeño de una actividad esencial, serán pasibles de multas.

Respetar las normas y las medidas adoptadas en las disposiciones nacionales, provinciales y municipales es importante para tratar que el virus no se propague. Con el esfuerzo de todos los sancayetanenses logramos estar en fase 4; actuando con responsabilidad social tendremos más posibilidades de sostenernos en dicho estado.

