(audio)Controles preventivos en los cauces de los arroyos por las intensas lluvias

7 mayo, 2026 65

El Jefe del Cuartel de Bomberos local, Maximiliano Llanos, informó a LU 24 sobre los controles que se realizan por parte de Defensa Civil respecto al caudal de los arroyos que circundan la ciudad.

“Según nos informaron desde Defensa Civil , se están realizando esos controles, tarea que están dirigiendo ellos, nosotros venimos paralelamente realizando nuestro trabajo y colaborando con ellos, y en alerta con los pronósticos, pero nos informan que no hay riesgo de desbordes, sí el incremento del caudal sobre las riberas se esta dando, pero se condidera normal”, expresó.

Respecto a las salidas realizadas el miércoles, luego de la importante lluvia en horas de la mañana, dijo que “tuvimos doce intervenciones y un techo a punto de volarse en horas de la tarde” y confirmó los incidentes en dos autos producidos este jueves.

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