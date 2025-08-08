Contundente apoyo de Victoria Tolosa Paz a las candidatas de su agrupación en Fuerza Patria

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz encabezó hoy un nutrido plenario de mujeres en la sede de Camino a la Victoria Tres Arroyos, el Centro Cultural Jauretche, donde brindó un contundente apoyo a las candidatas locales de su agrupación y a toda la lista de Fuerza Patria Tres Arroyos que competirá en las legislativas del 7 de septiembre. Antes del encuentro había compartido una reunión con el intendente Pablo Garate y el primer candidato a concejal de la nómina, Martín Rodríguez Blanco.

Tras una conmovedora visita a Casa Taller, donde Tolosa Paz -activa militante de la Ley de Emergencia en Discapacidad – conversó con los emprendedores y talleristas y siguió con atención los procesos de producción de ese espacio de inclusión sociolaboral, la legisladora mantuvo una reunión con trabajadores de la Chacra Experimental Integrada Barrow y además participó de la entrega de material deportivo a jugadoras de fútbol locales.

