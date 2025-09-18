Contundente: El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN para las provincias

Con 59 votos afirmativos (se requerían 46), 9 negativos, 3 abstenciones y una ausencia, el Gobierno libertario volvió a recibir un duro golpe legislativo que le quita gobernabilidad y la confianza de los mercados. El Senado también le dijo “no” al veto presidencial sobre la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los senadores fueron contra el veto de Milei en momentos en los que el mandatario, en medio de la debacle electoral en provincia de Buenos Aires y de cara a las Legislativas del 26 de octubre próximo, busca reconstruir los mismos puentes con los gobernadores que él mismo se encargó de derrumbar.

De hecho, fueron precisamente los gobernadores los que promovieron el proyecto de reparto automático de los ATN frente al ahogo financiero al que los somete el Gobierno nacional. La iniciativa había sido, inicialmente, aprobada por 56 votos afirmativos en el Senado gracias a la ausencia de los legisladores libertarios y todos aquellos que dependen de los mandatarios provinciales aliados a La Libertad Avanza.

