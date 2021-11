Convocan a 57 policías retirados a volver al servicio en Bahía Blanca por resolución de Berni

16 noviembre, 2021 Leido: 224

En las últimas horas trascendió que en Bahía Blanca se cumplirá la resolución por la cual el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, ordena la reincorporación de suboficiales de la Policía Bonaerense retirados a cumplir servicio obligatorio para sumar efectivos en la calle, en el marco de la emergencia en seguridad. Es que arribó al asiento de las máximas autoridades policiales un listado que convoca a 57 policías retirados con grados de capitán y mayor, todos con domicilio en la ciudad de Bahía Blanca. No ha trascendido, no obstante, qué tipo de tarea se les asignará y cuándo será su reincorporación al servicio.



La resolución

Sobre fines de octubre pasado, a través de una resolución, Berni decidió “convocar a prestar servicio obligatorio al personal policial en situación de retiro activo perteneciente al Escalafón Suboficiales y Tropa previsto en el Decreto Ley N° 9550/80, al Escalafón Único según Ley N° 13.201 y al Subescalafón General establecido por Ley N° 13.982, en el marco de la emergencia declarada en materia de seguridad pública en los términos de la Ley N° 14.806, prorrogada sucesivamente por su similar N° 15.165 y por Decreto N° 1176/20, de conformidad con lo establecido por el artículo 65 inciso a) de la Ley N° 13.982, quedando sujeta la convocatoria a las necesidades del servicio”.

La misma norma fija en concepto de única retribución no remunerativa no bonificable de carácter mensual, por los servicios prestados por los efectivos, la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la sumatoria del Sueldo Básico, Suplemento por Riesgo Profesional, Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 2° del Decreto N° 1254/10 y modificatorios, y Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 3° del Decreto N° 1629/10 y modificatorios, de su jerarquía de revista.

Además, se dispone que, durante el transcurso de la convocatoria, el personal policial percibirá el cien por ciento (100%) de su haber de retiro acordado oportunamente, quedando exceptuado del régimen de incompatibilidad previsional y/o de cualquier norma de carácter similar.

Según se explicó, la Jefatura de Policía deberá remitir la nómina de los convocados a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Además de dar intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos a fin de informar si el personal se encuentra imputado en causas administrativas.

