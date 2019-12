Convocan a actores y aficionados a realizar casting para una obra de teatro

El Profesor de Teatro, Jorge Pereyra, anunció esta mañana que se llevará a cabo un casting de actores y aficionados en nuestra ciudad para la realización de una obra de teatro. La inscripción la pueden concretar, solicitando planillas en la Biblioteca Campano.

Aseguró al respecto que “la idea es hacer una obra de teatro para el año que viene y estamos buscando actores y no actores”.

Quienes estén interesados deberán ser mayores de edad, hombres y mujeres, “las planillas de inscripción están disponibles en la Biblioteca Campano y se recibirán planillas hasta el 20. Se pueden anotar y después se hará la selección y se informarán luego mayores detalles. Me sorprende la cantidad de inscriptos y eso también me entusiasma”, sostuvo.

Indicó que se trata de “una obra independiente, muy conocida a nivel nacional y es un clásico. Lo haremos en la ciudad, y hacerla acá sería buenísimo”.

