Convocan a Españoles varados en el Distrito, para repatriarlos en vuelos programados por la Embajada de España

La Vicecónsul de España en Tres Arroyos, Andrea Tolosa, se refirió a la situación de españoles que habían quedado varados en el Distrito. Indicó que algunos ya han podido retornar gracias a algún viaje que fue programado por la Embajada de España.

“Esto se hizo con la empresa Iberia en parte y otros están en el listado para tomar nuevos vuelos” dijo.

Advirtió que aquellos que no se han podido comunicar con el viceconsulado, aún, ni con la Secretaría de Salud Municipal “que lo hagan sin problemas, sin han cumplido o no la cuarentena porque no necesitan cumplirla si ya no tienen dificultades respiratorias. Lo importante es que puedan estar en el listado que está haciendo la embajada para ingresarlos y regresarlos a su hogar lugar. Hay casos de Tres Arroyos, de Claromecó y en San Cayetano anotados en el listado.

La situación de incertidumbre está; hay comunicaciones que están cortadas. Hay mucha gente de aquí con familiares en España. Extenderían la cuarentena hasta el 11 de abril”, anticipó.

Los interesados en obtener más información comunicarse vía e mail a [email protected] gmail.com.ar o llamando al 2983- 574155.

