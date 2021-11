Convocan a participar de un taller online sobre autorregulación emocional

5 noviembre, 2021 Leido: 48

CRESTA, el Servicio de Salud Mental del Centro Municipal de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos y el Centro Transpersonal de Buenos Aires organizan un taller denominado “Autorregulación Emocional: Prácticas y pautas esenciales (teórico-vivencial)”, en forma virtual, el miércoles 10 de noviembre a las 18:00 (hora de Argentina).

“Será básicamente una vivencia, y para que se pueda realmente abarcar y sirva para la vida cotidiana, hacen falta conceptos. Entonces mi manera de trabajar es brindar esos conceptos y luego prácticas para llevar a la vida cotidiana, para la cual no nos han preparado, justamente, en esto de poder regular nuestras emociones y ser congruentes con nosotros mismos. Y sin embargo se puede lograr”, aseguró Virginia Gawel, psicóloga, docente universitaria y conferencista, pionera en la difusión de la Psicología Transpersonal para Argentina y América.

“Me enfoqué en las emociones y sentires principales que todos tenemos, pero que esta época nos ha hecho aflorar especialmente. Yo trabajo hace muchos años en psicología y he visto que la ausencia de lo presencial puede estar llena de contenido sensible, que conmueva a la persona y que la inste a entender que no es la única que siente lo que siente. Por eso es importante contar con herramientas para autoeducarnos en el bienestar, y no tener tanto miedo, ansiedad y tristeza. Hay palabras como felicidad que no están en la formación de un psicólogo, y necesitamos que esté”, sostuvo.

Los interesados en este taller online, que será gratuito e interactivo, podrán reservar vacante con anticipación ingresando a www.cresta.edu.ar/extension. Los inscriptos recibirán por mail los datos de Zoom para que puedan sumarse al momento de iniciar el Taller.

