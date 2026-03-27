Convocan a participar del Taller de Tejedoras Solidarias en la Meister

27 marzo, 2026 18

El Taller de Tejedoras Solidarias se lleva a cabo todos los viernes a las 16:00 en la Biblioteca Meister, donde un grupo de personas se reúne a tejer con un objetivo muy especial: confeccionar abrigos que serán donados a quienes más lo necesiten durante la temporada de invierno.

Se trata de un espacio cálido, ameno y colaborativo, donde además de aprender y compartir el arte del tejido, se generan vínculos, encuentros y momentos de acompañamiento que hacen de cada jornada una experiencia única y enriquecedora.

Es por ello que invitan a todas aquellas personas que deseen sumarse, sin importar su nivel de experiencia.

“ Sólo hace falta tener ganas de colaborar, compartir y ser parte de esta hermosa iniciativa solidaria”, sostienen desde la entidad.

Más info en la sede de Berutti 710 o al celular 2983- 541012.

Volver