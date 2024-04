Convocan a postulantes de guarda para dos niños

9 abril, 2024

Días atrás, trascendió una publicación en internet del Juzgado de Familia Nº1 del Departamento Judicial de Dolores convocando a postulantes a guardas con fines de adopción de dos pequeños. Verónica Polochowski, comentó algunos detalles acerca de cómo este sistema de tenencia.

“Nosotros trabajamos en medidas de abrigo, cuando hay niños con una infancia vulnerada. Después de eso, se trabaja seis meses, inclusive un poco más y el servicio local trabaja con los progenitores para restituir los derechos de los más pequeños, se trata de que vuelvan a su familia”, dijo.

Y agregó: “En caso de que no, se puede proponer la declaración de abandono y pasan a un listado que está en la corte y se llama el Registro de Niños. El mismo día de dictada la sentencia, se pide un listado de las personas que estén en condiciones de adoptar y se las coloca en el Registro Nacional de Adopción. Hay casos en los que no hay inscriptos para más de 10 años y después de varios intentos, se solicita y en caso de que los niños no quieran salir de la provincia de Buenos Aires, para hacer una convocatoria pública, como surgió últimamente y se ha hecho conocido”.

Finalmente, y según contó Polchowski, “Se llama a toda la población a quién quiera constituirse como referentes afectivos de estos Olivia y Carlos, iniciar una vinculación y llegar a ser guardador, tutor o llegar a una adopción. Antes de la convocatoria pública se consulta a los niños, para ver si ellos quieren salir de dónde están actualmente, en su lugar de residencia”.

Para comunicarse con el Registro Nacional de Aspirantes a Guardas Fines de Adopción se puede hacer a través de:

Página web:

https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: (0221) 410 4400, internos 42897 / 56037

Instagram: @scbaoficial

Volver