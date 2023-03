Convocan a una charla sobre prevención del suicidio en la adolescencia

21 marzo, 2023

La Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos y CRESTA organizan la charla “Adolescencias y Juventudes en Riesgos: Prevención y Estudio del Suicidio”. La misma estará a cargo del Dr. Guillermo Balfour, Médico graduado en la Universidad de Buenos Aires, y Diplomado en Laboratorio Clínico, Universidad de Harvard, EEUU. La jornada está dirigida a profesionales de la salud, la educación y público en general. Y se llevará a cabo el jueves 23 de marzo, de 18:30 a 20hs, en CRESTA, Maipú 270.

“Es muy importante esta jornada para conocer cuáles son los signos de alerta en los adolescentes, y los indicadores que nos pueden llevar a requerir una intervención ante situaciones de riesgo y hechos graves como el suicidio en esta etapa particular del desarrollo de la persona humana”, sostuvo el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra.

El doctor Balfour, que vivió durante más de 60 años en Estados Unidos y tiene lazos familiares con Tres Arroyos, consideró que “es muy importante este tema; en Estados Unidos hay un problema importante en los adolescentes, la depresión; las presiones normales de la vida, que se ha puesto cada vez más complicada, ha llevado a muchas sociedades a descuidar el desarrollo adolescente. Y en los últimos años se verifica un importante aumento en la depresión e intentos de suicidio sobre todo en la población de niñas y adolescentes, cuando antes era más frecuente en varones. Me han manifestado profesionales de esta zona que les preocupa la tristeza y soledad de los jóvenes”.

La licenciada Gabriela Hoffmann, directora de CRESTA, convocó a participar de este encuentro al mencionar que “es importantísimo que puedan concurrir desde los ámbitos de la salud, la educación y la familia, que podamos estar atentos a señales de alarma y hablar de estas temáticas. Muchas veces pasa que cuando ocurren este tipo de hechos la sociedad duda acerca de la relevancia que se le debe dar, y es fundamental estar atentos a los signos de alerta que se puedan detectar desde cualquier ámbito para prevenir”.

Podemos mencionar sobre la carrera profesional del Dr. Balfour lo siguiente:

• Ex Director de la Clínica del Diagnóstico, Hospital de Niños de Washington, DC.

• Profesor Clínico de Pediatría, Universidad de Georgetown, Washington, DC.

• Fundador y Ex Presidente del “Pediatric Medical Staff Association”, Georgetown University, Washington, DC.

• Premio Michael Adams “CuraPersonalis”, Universidad de Georgetown, Washington, DC.

• Co-Autor del libro “The Medical Office Clinical Laboratory”.

No requiere inscripción previa. Quienes deseen recibir Certificado de Asistencia, deben inscribirse a través de www.cresta.edu.ar/extension

