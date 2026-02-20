Convocan Martilleros para subastar terrenos en San Cayetano

Con motivo de llevarse a cabo, el sábado 4 de abril, una subasta pública de lotes de terreno de la Manzana 20 del Balneario, la Municipalidad de San Cayetano convocó a Martilleros Públicos.

Los requisitos a tener en cuenta para la inscripción son los siguientes:

Domicilio y residencia en el Partido de San Cayetano

Matrícula habilitante

Antigüedad de 5 años en la matrícula

Experiencia comprobable en subastas públicas

La inscripción será desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero inclusive. Los CV junto con la documentación correspondiente deberán ser ingresados por Mesa de Entradas de la Municipalidad local y dirigidos a la Secretaria de Gobierno, en sobre cerrado.

