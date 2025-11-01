Convocante primera noche de Casa Vina 2025

1 noviembre, 2025

En la Rural tresarroyense, se realizó la primera de las dos jornadas de Casa Vina 2025, con una convocante presencia de quienes disfrutan del momento y la posibilidad de degustar las mejores bebidas y también de la destacada gastronomía en los galpones “mellizos” en el predio de Ruta 3 y 228.

La propuesta incluye más de 30 bodegas con 150 etiquetas de vino, además de los ya mencionados espacios de cerveza y gastronomía local.

Puestos dulces y salados, barras de gin, vermouth, vinos y un show a cargo del Toke Cumbiero vistieron la tarde noche del viernes.

La propuesta sigue este sábado, ya con las entradas totalmente agotadas, lo que asegura de antemano el éxito previsto por sus organizadores.

Fotos: gentileza Emiliano Videla

