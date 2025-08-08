Convocatoria a Jefatura de Residencia en Medicina General

8 agosto, 2025 0

Desde el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos se abre la inscripción para cubrir 1 vacante de Jefe/a de Residentes en la especialidad de Medicina General en Atención Primaria de la Salud.

La convocatoria, según informan, está dirigida a profesionales que hayan finalizado su residencia y deseen continuar su formación desde un rol de coordinación, liderazgo y acompañamiento de nuevos residentes, en un entorno comunitario y con enfoque integral de la salud.

El período de inscripción es del 7 al 11 de agosto.

Se pueden contactar al siguiente mail: [email protected] o al teléfono (2983)-640486.

