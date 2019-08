Convocatoria a las petroleras: Dietrich aclara que “los precios de la nafta se van a congelar”

Tras los rumores, Guillermo Dietrich confirmó que la medida para congelar el precio de los combustibles por 90 días quedará finalmente vigente. "Los precios de la Nafta se van a congelar por noventa días. No sé qué versiones hubo en el día, pero le digo a la gente que se quede tranquila, que los precios de la nafta se van a congelar por noventa día", manifestó esta noche en el programa A Dos Voces por TN.



Cabe recordar que más temprano, el Gobierno Nacional decidió convocar a las empresas petroleras a una mesa de diálogo para acordar la implementación del anuncio sobre el congelamiento del precio de los combustibles por los 90 días. La convocatoria se realizará a través de la Secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui.

El presidente Mauricio Macri anunció que a partir de hoy iba a fijar las variables del precio del dólar y el crudo tipo Brent para congelar los precios de la nafta y el gasoil por tres meses.

"Esta convocatoria de la medida no es una marcha atrás al anuncio del presidente sino una marcha atrás en la publicación de la resolución que debía darse mañana para abrir el diálogo con las empresas", explicó la fuente gubernamental a Télam.

Fuentes oficiales explicaron que, para calcular el congelamiento por 90 días del precio en pesos de nafta y gasoil en el segmento minorista de combustibles, se implementaría un congelamiento por el mismo plazo del precio del crudo.

Este precio sería el que cada refinería tenía vigente con su proveedor, por lo que se determinó fijar las variables a valores del 9 de agosto, con el dólar a $45,19 y el barril de Brent a US$59, se explicó esta tarde desde el Palacio de Hacienda.

A partir de este anuncio, la Secretaría de Energía trabajaba en el diseño de las resoluciones para la aplicación de la medida de congelamiento, sobre todo teniendo en cuenta que desde el 1 enero de 2018 rige un mercado liberado de combustibles.

Aquella medida adoptada bajo la gestión del entonces ministro Juan José Aranguren puso punto final al denominado barril criollo, que imponía un valor de referencia para el crudo.

Las petroleras consultadas por Télam tras el anuncio del presidente Macri admitieron que se encuentran "evaluando la decisión del Gobierno y esperando ver cómo se implementa" pero advirtieron que la medida "es una señal malísima para el clima de inversiones en toda la cadena de valor de los combustibles".

En particular, el sector empresarial aguardaba conocer bajo qué figura legal el Gobierno obligará a las petroleras a fijar sus precios por 90 días, y su principal temor era que se apele, nuevamente, a la Ley de Abastecimiento ante eventuales faltantes por la distorsión de precios del mercado.

En ese sentido, las fuentes se preguntaban cómo se obligará a las empresas a importar buena parte del gasoil que demanda el mercado local a un precio internacional con el dólar a $63 pesos para venderlo en las estaciones de servicio a un dólar de 45,19 como fijó el gobierno.

Hasta las medidas de hoy, las petroleras -en particular YPF que en los últimos meses marcó el ritmo de la actualización de precios- analizaban el reacomodamiento de las variables que conforman el precio de naftas y gasoil, en particular por el aumento del dólar desde el lunes.