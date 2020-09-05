Convocatoria a pruebas de selección para cargos jerárquicos
La Secretaria de Asuntos Docentes de Tres Arroyos informa que está abierta la convocatoria a pruebas de selección para la cobertura transitoria, con carácter provisional y/o suplente de cargos jerárquicos.
La inscripción se realizará entre los días 14 al 18 de septiembre, en tanto que la prueba de selección será a partir del 22 de octubre.
El mail para dudas e inscripción a [email protected]
Los cargos jerárquicos transitorios de:
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DISPO 1/20 Y DISPO 2/20)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL (DISPO 2020- 2 Y DISPO 2020-1)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL (DISPO 2020- 2 Y DISPO 2020-1)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (DISPO 2020- 2 Y DISPO 2020-1)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DISPO 2020-9 Y DISPO 2020-8)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (DISPO – 2020-77 Y DISPO 2020-76)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SUPERIOR DE FORMACIÓN SUPERIOR TÉCNICO (DISPO- 224/20 Y DISPO 222/20)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DISPO 2020- 2 Y DISPO 2020-1)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SUPERIOR DE FORMACIÓN SUPERIOR TÉCNICO INICIAL (DISPO- 2/20 Y DISPO 1/20)
• DIRECTORAS/ES Y SECRETARIAS/OS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA SUPERIOR (DISPO 2020-5 Y DISPO 2020 -4)
• JEFAS/ES DE ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DISPO – 3/20)
• JEFAS/ES DE ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO (DISPO – 223/20)