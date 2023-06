Convocatoria abierta para conformar comisión para preseleccionar el árbol y la flor del Partido de Tres Arroyos

21 junio, 2023

Desde CRESTA, en conjunto con la Secretaría de Gestión Ambiental, la Municipalidad y la Universidad Nacional del Sur, convocan a interesados en la temática y/o profesionales (biólogos, agrónomos, paisajistas, docentes, etc.), para integrar de manera voluntaria la comisión encargada de la preselección del Árbol y de la Flor del partido de Tres Arroyos.

Cabe destacar que nuestro país ha elegido al Ombú como Árbol de la Patria en 1927, al Ceibo como Flor Nacional en el año 1942 y al Hornero como Ave Nacional en 1928. Ahora, es el turno del partido de Tres Arroyos; por eso se pretende seleccionar un Árbol y una Flor que represente no solo al partido sino a cada uno de los habitantes de nuestra región.

La selección, se enmarca en el proyecto de investigación donde se trabajó con la colaboración del Doctor Carlos B. Villamil y del señor Guillermo A. Martínez, cuyo resultado fue la publicación del libro “Plantas Silvestres del Partido de Tres Arroyos”, en el que se plasma el relevamiento florístico de más de 550 especies que habitan en todo el partido.

Es importante mencionar que en 2019 se conformó una comisión que preseleccionó varias especies florales del Partido de Tres Arroyos, pero luego con motivo de la pandemia no se llevó a cabo la selección final. Es por eso que, se reabre la convocatoria para que aquellos que formaron la primera comisión se sumen a esta nueva convocatoria en la que se preseleccionará al Árbol del partido, y así mismo invitamos a sumarse interesados particulares y organizaciones ambientales.

Los interesados deberán enviar un mail, antes del sábado 24 de junio, adjuntando el Curriculum y, si lo desean, una carta de intención explicando porque les interesa ser parte de esta importante selección, al mail [email protected] con copia al mail [email protected], con el asunto “COMISIÓN ÁRBOL Y FLOR DEL PARTIDO DE TRES ARROYOS”.

El lunes 26 de junio, a las 11, se llevará a cabo en CRESTA, Maipú 270, una reunión para la preselección de especies con la presencia de los autores del libro antes mencionado, Dr. Carlos B. Villamil y Guillermo A. Martínez.

