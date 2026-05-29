Convocatoria al primer Certamen Nacional de Poesía Joven y Mar en Monte Hermoso
Desde la Biblioteca Popular de Monte Hermoso, se recuerda que sigue abierta la convocatoria al primer Certamen Nacional de Poesía Joven y Mar, destinado a personas de entre 18 y 30 años. La propuesta invita a presentar una obra inédita, en idioma español, de hasta 20 versos y con temática vinculada al mar y su entorno.
Para inscribirse, comunicarse por mail a [email protected], por teléfono al (02921)481894 o por WhatsApp al (2921)470411.
Para conocer más detalles: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/1-certamen-nacional-de-poesia-joven-y-el-mar/