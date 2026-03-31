Convocatoria al programa FOMEPRO para emprendedores locales (audio)

31 marzo, 2026 213

El Municipio de Tres Arroyos informa la apertura de una nueva convocatoria del Programa FOMEPRO (Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos), herramienta destinada a fortalecer el desarrollo local y acompañar emprendimientos productivos con proyección a mediano y largo plazo.

El programa tiene como objetivo principal potenciar el crecimiento de micro y pequeñas empresas, así como también brindar apoyo a nuevos emprendimientos, promoviendo el desarrollo económico y la generación de empleo en el distrito.

FOMEPRO busca facilitar el acceso al financiamiento para aquellos proyectos que enfrentan dificultades en el corto plazo, ofreciendo una alternativa concreta al sistema financiero formal y ampliando las posibilidades de crecimiento para emprendedores locales, opera como un fondo rotatorio, lo que significa que los créditos otorgados se reintegran y permiten financiar nuevos proyectos.

Funcionamiento del programa

Una vez aprobados, los fondos serán acreditados según el monto asignado a cada beneficiario. Posteriormente, se deberá presentar la documentación que respalde la utilización del dinero, mientras que el equipo técnico realizará el seguimiento del desarrollo del proyecto.

inscripciones:

6, 7 y 8 de abril: residentes de Tres Arroyos y las Localidades el 9 y 10 del mismo mes, la misma será en el CRESTA Maipú 270 de 8 a 13, atención por orden de llegada.

También se podrá gestionar la inscripción de manera virtual para localidades, comunicándose al: 2983 – 491144 Unidad Impulsar o 2983 – 603748 Oficina de Empleo y Capacitación.

Requisitos: Tener entre 18 y 65 años, contar con al menos 2 años de residencia en el distrito, presentar DNI y documentación del garante, tener un proyecto productivo o necesidad de financiamiento, emprendimientos con más de un año: contar con inscripción en ARCA y no podrán participar Funcionarios Municipales ni familiares alcanzados por la Normativa Vigente.

Volver