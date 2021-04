Convocatoria de Cordic a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 6 de abril

Cordic convoca a la Asamblea General Ordinaria anual que se realizará el próximo martes 6 de abril.

Iris Murcia, referente de la entidad, dijo a LU 24 que este año se han juntado dos ejercicios ya que la asamblea correspondiente a 2020 no se pudo realizar. En la oportunidad, se abordará la renovación de autoridades del Consejo de Recuperación del Incapacitado Cardíaco. Será a las 17:30, con una hora de tolerancia, en instalaciones del Museo Mulazzi.

Murcia, quien desde hace aproximadamente una década está ligada a la institución, comunicó que “he decidido retirarme al menos por un tiempo, no pienso tomar ningún cargo ya que quiero un descanso”. Aprovecho para agradecerles a todas las compañeras por su apoyo en mi gestión y por haberme dado la oportunidad también de hacer cosas que a mí me gustan, también agradezco a los medios por acompañarnos y a la gente en general que ayuda tanto”, destacó. Asimismo, valoró “la muy importante colaboración que recibimos de la Cooperativa de Cascallares”.

Por último, expresó que “los enfermos cardíacos son el verdadero motivo de mi quehacer, por los cuales siento un enorme cariño y hace cuenta que son familia ya. Por supuesto que voy a estar siempre en contacto con ellos y les quiero decir que me llamen para cuando sea necesario, pero por estos tiempos no voy a estar en la comisión”.

