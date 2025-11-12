Convocatoria inclusiva a establecimientos gastronómicos en las playas del distrito

12 noviembre, 2025 0

Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos junto a la Biblioteca Popular Braille y Parlante “Ilusiones”, se invita a los establecimientos gastronómicos de las localidades balnearias a sumarse a una propuesta inclusiva que busca promover la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en los espacios turísticos.

La iniciativa tiene como objetivo que cada local cuente con su menú en braille y macro tipo, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 14.272, que establece que los comercios gastronómicos deben disponer de al menos un 10% de sus cartas en formatos accesibles.

Desde la Biblioteca Popular Braille y Parlante “Ilusiones” se realizará la confección gratuita de los menús en braille y en macro tipo, brindando así una herramienta concreta para garantizar una experiencia más inclusiva a las personas con discapacidad visual.

Se invita a los establecimientos interesados a completar el formulario de inscripción y sumarse a esta propuesta que promueve la inclusión y contribuye a que todas las personas puedan disfrutar de la gastronomía en igualdad de condiciones.

Para más información, comunicarse al 2983458996, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. El formulario de inscripción es: https://forms.gle/jicq1K2m3YXibQwo9

Volver