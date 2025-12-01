Convocatoria para proyectos gastronómicos y Escuela de Surf para la temporada de verano

1 diciembre, 2025 0

La Municipalidad de Tres Arroyos abrió la convocatoria excepcional y transitoria para carros gastronómicos y Escuela de Surf en los balnearios Claromecó, Reta y Orense.

El periodo abarca del 15 de diciembre al 5 de abril y los proyectos deben presentarse en la Dirección de Turismo.

En concreto, para Claromecó son 10 carros en distintas ubicaciones y categorías, para Reta 5 y para Orense 4. En tanto que se esperan los proyectos de Escuela de Surf para su evaluación.

Volver