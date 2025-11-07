Convocatoria Urgente a oferentes para Transporte Escolar

El Consejo Escolar de Tres Arroyos informa que aún continúa abierta, con carácter de urgencia, la convocatoria a todos los oferentes interesados en prestar el servicio de transporte escolar para los alumnos del distrito.

“Desde el Consejo Escolar, junto con la Provincia de Buenos Aires, se tiene garantizado el servicio de transporte para asegurar el acceso a la educación de todos los estudiantes. Sin embargo, a la fecha, se requiere la cobertura de recorridos pendientes, por lo cual se convoca a quienes estén en condiciones de brindar dicho servicio y cumplan con los requisitos correspondientes”, indicaron desde el organismo.

La Dirección Provincial de Transporte ha autorizado la licitación al Consejo Escolar de Tres Arroyos para llevar adelante este proceso.

Los interesados deberán presentarse en la sede de Alvarado 446, donde podrán obtener información sobre los pliegos y condiciones de participación.

“Esta convocatoria busca garantizar el traslado seguro y continuo de los alumnos de nuestro distrito, fortaleciendo el derecho a la educación pública”, finalizaron.

