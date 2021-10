Cooperativa Agraria aguarda lista de precios retrotraídas al primer día de octubre

21 octubre, 2021 Leido: 30

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero de 2022, los precios de 1.432 productos de consumo masivo.

Jorge Rodríguez, encargado del supermercado de la Cooperativa Agraria dijo que “la variación de los precios es lo más recurrente que tenemos dentro del rubro, eso no se ha modificado en lo que va del año, específicamente en lo que es octubre hemos recibido algunas actualizaciones. Siempre tratamos de dejar en claro que los supermercados no somos formadores de precios, nos basamos en las listas de las alimenticias o proveedores, donde nos facturan según sus listas y luego nosotros hacemos lo propio con la venta al público. Con respecto a lo que se denomina precios congelados, conocemos la resolución que se publicó por decreto, conocemos el listado de alimentos incluídos, pero nos encontramos aguardando las listas de precios de los proveedores, ya que los precios deben retrotraerse al primer día de octubre”.

Consultado sobre si hubo variación en las ventas, Rodríguez dijo “nosotros tenemos a nuestros socios que nos acompañan desde siempre y no hemos tenido variación en las ventas, además la cuenta DNI ha sido un boom que llegó para quedarse. Por otra parte, hasta el momento, no tenemos problemas de desabastecimiento”.

El referente de la Agraria dijo que próximamente ya se encontrarán disponibles para la venta los tradicionales productos alimenticios navideños.

Volver