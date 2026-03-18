Copa Aiello: del 0-2 al 3-2, El Nacional lo dio vuelta y es finalista

18 marzo, 2026 38

Este miercoles en el Roberto L. Bottino, se vivió un partidazo de principio a fin. Huracán dominaba ampliamente tanto en marcador como en juego y derrotaba 2-0 a El Nacional; sin embargo, una gran reacción del equipo dirigido por Leonardo Viana Beledo permitió al “Decano” dar vuelta el encuentro en los últimos minutos del partido y triunfar por 3-2 para meterse en la gran Final de la Copa Aiello.

Los goles de El Nacional fueron convertidos por Javier Elizondo, Alejo San Román y Ezequiel Saporiti, siendo los tres jugadores que llegaron para este 2026 y comienzan a demostrar sus credenciales; para el “Globo”, había convertido Emanuel Vega y Joaquín Villar.

Sintesis:

Huracán 3 – El Nacional 2

Goles: Emanuel Vega y Joaquin Villar para Huracán; Javier Elizondo, Alejo San Roman y Ezequiel Saporiti para El Nacional

Este jueves a partir de las 21:00, también en el Bottino, se juega la otra semifinal entre Once Corazones y SUTERYH.

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