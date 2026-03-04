Copa Aiello: empates en la ultima jornada de los grupos A y B
Este miercoles, por la tercera fecha de la Copa Aiello, Argentino – Once empataron 0 a 0 y SUTERYH – El Nacional 2 a 2.
Sintesis:
Argentino Junior 0- Once Corazones 0
En este partido se retiro del futbol luego de una larga trayectoria el jugador de Argentino Junior, Carlos Moran.
El Nacional 2 -SUTERYH 2
Goles: Alejo Gutierrez y Dylan Buono para El Nacional, Mientras que, Falasco y Chaves anotaron para SUTERYH
Posiciones Grupo”A”
Huracán 4
Once 4
Olimpo 4
Argentino 3
Posiciones Grupo “B”
SUTERYH 4
El Nacional 2
Cascallares 1
Asi se va a jugar los Cuartos de Final para clasificar a las Semi-Finales donde se suma Huracan que salio primero en el Grupo A:
Once Corazones – Cascallares
El Nacional – Olimpo
SUTERYH – Argentino Junior