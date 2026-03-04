Copa Aiello: empates en la ultima jornada de los grupos A y B

4 marzo, 2026 0

Este miercoles, por la tercera fecha de la Copa Aiello, Argentino – Once empataron 0 a 0 y SUTERYH – El Nacional 2 a 2.

Sintesis:

Argentino Junior 0- Once Corazones 0

En este partido se retiro del futbol luego de una larga trayectoria el jugador de Argentino Junior, Carlos Moran.

El Nacional 2 -SUTERYH 2

Goles: Alejo Gutierrez y Dylan Buono para El Nacional, Mientras que, Falasco y Chaves anotaron para SUTERYH

Posiciones Grupo”A”

Huracán 4

Once 4

Olimpo 4

Argentino 3

Posiciones Grupo “B”

SUTERYH 4

El Nacional 2

Cascallares 1

Asi se va a jugar los Cuartos de Final para clasificar a las Semi-Finales donde se suma Huracan que salio primero en el Grupo A:

Once Corazones – Cascallares

El Nacional – Olimpo

SUTERYH – Argentino Junior

Volver