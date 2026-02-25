Copa Aiello: Ganó Huracán. Empataron El Nacional y Cascallares

25 febrero, 2026 0

Este miercoles en el Bottino, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Aiello, Huracán venció a Once Corazones por 3 a 1. Los goles de Huracán fueron anotados por: Henriquez, Zubillaga y Joaquin Villar; mientras que Raul González anotó para Once.

Por el Grupo B en el Mateo Catale, El Nacional y Cascallares empataron 0 a 0.

Posiciones grupo A:

Huracán 4

Once 3

Argentino 2

Olimpo 1

Posiciones grupo B:

Suteryh 3

El Nacional 1

Cascallares 1

Proxima fecha 3:

Huracan – Olimpo

Argentino Junior – Once

El Nacional – Suteryh

Volver