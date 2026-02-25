Copa Aiello: Ganó Huracán. Empataron El Nacional y Cascallares
Este miercoles en el Bottino, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Aiello, Huracán venció a Once Corazones por 3 a 1. Los goles de Huracán fueron anotados por: Henriquez, Zubillaga y Joaquin Villar; mientras que Raul González anotó para Once.
Por el Grupo B en el Mateo Catale, El Nacional y Cascallares empataron 0 a 0.
Posiciones grupo A:
Huracán 4
Once 3
Argentino 2
Olimpo 1
Posiciones grupo B:
Suteryh 3
El Nacional 1
Cascallares 1
Proxima fecha 3:
Huracan – Olimpo
Argentino Junior – Once
El Nacional – Suteryh