Copa Aiello: Ganó Once Corazones. Huracán y Argentino, empataron

21 febrero, 2026 0

Este viernes en el Roberto Lorenzo Bottino, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Aiello, Once Corazones le ganó a Olimpo en el primer turno mientras que Huracán y Argentino terminaron en tablas.

Resultados:

Olimpo 1 -Once Corazones 3

Goles: Verones para Olimpo; Alejandro Piñero, Fernan Rodríguez y Raúl González para Once Corazones.

Huracán 0-Argentino 0

Posiciones:

Once Corazones 3

Argentino 1

Huracán 1

Olimpo 0

Próxima fecha 2.ª :

Huracán – Once Corazones

Argentino Junior – Olimpo

