Copa Aiello: Ganó Once Corazones. Huracán y Argentino, empataron
Este viernes en el Roberto Lorenzo Bottino, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Aiello, Once Corazones le ganó a Olimpo en el primer turno mientras que Huracán y Argentino terminaron en tablas.
Resultados:
Olimpo 1 -Once Corazones 3
Goles: Verones para Olimpo; Alejandro Piñero, Fernan Rodríguez y Raúl González para Once Corazones.
Huracán 0-Argentino 0
Posiciones:
Once Corazones 3
Argentino 1
Huracán 1
Olimpo 0
Próxima fecha 2.ª :
Huracán – Once Corazones
Argentino Junior – Olimpo