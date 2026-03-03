Copa Aiello: Olimpo venció a Huracán
Este martes, en el Bottino y por la tercer fecha del Grupo A de la Copa Aiello, Olimpo venció a Huracán por 1 a 0 con gol de Gino Romito en el primer tiempo.
Sintesis:
Huracán 0 -Olimpo 1
Gol: Gino Romito
La fecha se completa este miercoles, a partir de las 20:45 en el Bottino, con el partido entre Argentino- Once por el Grupo A y en el Mateo Catale, tambien a las 20:45, con el partido entre El Nacional y SUTERYH por el Grupo B.
Grupo”A”:
Huracán 4
Olimpo 4
Once 3
Argentino 2
Grupo “B”:
SUTERYH 3
El Nacional 1
Cascallares 1