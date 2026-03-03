Copa Aiello: Olimpo venció a Huracán

3 marzo, 2026

Este martes, en el Bottino y por la tercer fecha del Grupo A de la Copa Aiello, Olimpo venció a Huracán por 1 a 0 con gol de Gino Romito en el primer tiempo.

Sintesis:

Huracán 0 -Olimpo 1

Gol: Gino Romito

La fecha se completa este miercoles, a partir de las 20:45 en el Bottino, con el partido entre Argentino- Once por el Grupo A y en el Mateo Catale, tambien a las 20:45, con el partido entre El Nacional y SUTERYH por el Grupo B.

Grupo”A”:

Huracán 4

Olimpo 4

Once 3

Argentino 2

Grupo “B”:

SUTERYH 3

El Nacional 1

Cascallares 1

