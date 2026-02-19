Copa Aiello: SUTERYH goleó a Cascallares

Este jueves en el Mateo Catale, por la primera fecha del grupo” B” de la Copa Aiello, SUTERYH de Monte Hermoso goleó a Cascallares por 4 a 1.

Los goles para el elenco montermoseño fueron convertidos mediante Escobar -2- , Elias Folasco y Gómez. Mientras que Pianetti, anoto en contra para Cascallares.

La segunda fecha del grupo “B” la van a jugar en el Mateo Catale: El Nacional vs. Cascallares. Quedando como libre, SUTERYH.

La copa continúa este viernes en el Roberto Lorenzo Bottino, con los siguientes partidos:

20:30 Olimpo-Once Corazones

22:10 Huracán-Argentino Junior

