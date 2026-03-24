Copa Challenger: probables formaciones de San Martin y Huracán Ciclista

24 marzo, 2026 26

Este martes, desde las 16:30 horas en el Mecia Toso de Adolfo Gonzales Chaves, se disputa una nueva edición de la Copa Challenger que enfrentará a: Huracán Ciclista -Campeón de Primera 2025- vs San Martin -Campeón de Segunda 2026-.

Es por eso por lo que, LU24 acerca las probables formaciones de los equipos en búsqueda de la corona.

San Martin vs Huracán Ciclista:

Probable San Martin: Nicolas Bellusci; Franco Molina / Julián Gonzalez, Enzo Vissani, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Alejandro Hiriart, Leandro Mozo, Blas Piscicelli, Lautaro Gonzalez; Luciano Sila y Alexis Díaz / Cristian Varas.

DT: Maximiliano Siervo.

Probable Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Santiago Ontivero, Julián Britos, Maximiliano Tavieres; Ivo Rodríguez, Ramiro Arias, Agustin Paradisi, Bautista Paradisi; Joaquin Arrachea y Augusto Ontivero.

DT: Juan Carlos Bermegui.

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