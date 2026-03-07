“Copa de Campeones”: Huracán ganó en Necochea (videos)

7 marzo, 2026

Huracán se recuperó y, como visitante, venció a su homónimo de Necochea en el marco de la denominada “Copa de Campeones”.

El Globo tresarroyense se impuso por 79 a 73 en el segundo partido de pretemporada disputado este viernes en el Gigante “Lito” Almassio de la ciudad balnearia.

Cabe recordar que el elenco de Marcelo Salinas ganó con claridad en el primer punto jugado en nuestra ciudad. En tanto, anoche, los dirigidos por Damián Beitía pudieron revertir la imagen, con buen básquet, y se quedaron con la victoria. De esta manera, la serie quedó igualada en un triunfo por bando.

